Красные троллейбусы выйдут на маршрут № 10 в Челябинске

Сейчас на линии ведут модернизацию контактной сети

С 1 июля красные троллейбусы «Синара» начнут ходить по маршруту № 10 в Челябинске, сообщил генеральный директор концессионного проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник.

«Мы планируем принять участие в электронном аукционе, связанном с пассажирскими перевозками на маршруте № 10», — заявил Сергей Брусник.

В настоящее время на участках маршрута, по словам директора, завершается модернизация контактной сети. Проводится набор водителей.

Троллейбусный маршрут № 10 ходит от парка Гагарина до остановки «Солнечный берег» на озере Смолино.

Между тем экскурсионный троллейбус проедет 1 июня по центру Челябинска. Школьники-волонтеры расскажут его пассажирам о знаковых местах города. А горожане смогут пожертвовать деньги на помощь детям, больным онкологией.

