Красные троллейбусы пустили в Ленинский район Челябинска

Новые машины будут обслуживать маршрут № 10

С 1 июля по маршруту № 10 в Челябинске будут ходить красные троллейбусы «Синара». Город выделил на «десятку» одиннадцать современных машин, сообщает пресс-служба концессионного проекта «Челябинский троллейбус».

Общая протяженность маршрута 22 километра. Интервал движения составит около 10—20 минут.





Первый рейс в будни от «Солнечного берега» будет выезжать в 06:25, а от «Парка Гагарина» — в 05:31. В выходные и праздники — на 10 минут позже.

Последний рейс в будни от «Солнечного берега» уходит в 22:28, а от «Парка Гагарина» — в 21:34. В выходные и праздники — не 10 минут позже.

Маршрут № 10 стал третьим в городе, на котором работают машины «Синара».

Напомним, с 1 сентября 2023 года новая техника вышла на маршрут № 19, с 1 марта 2024 года — на маршрут № 12.

«Мы видим востребованность новых машин — с ними пассажиропоток вырос примерно на 40%. Реализация дальнейших планов по запуску маршрутов во многом зависит от подготовки водительского состава», — говорит генеральный директор концессионного проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник.

Всего по городу на трех маршрутах каждый день бегает 41 современный красный троллейбус.

