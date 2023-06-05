Красную Луну над Челябинском объяснили пылью в воздухе

Изменивший цвет спутник удивил горожан

В минувшие выходные многие южноуральцы, любуясь полной Луной, обратили внимание, что она приобрела отчетливо красноватый окрас. В Сети появилось немало фотографий необычного явления. ИА «Первое областное» обратилось к астроному Сергею Замоздре с просьбой объяснить, почему естественный спутник Земли изменил цвет. По мнению ученого, все дело пыли, которая поднялась над городом накануне — возможно, от ветра.

Сергей Замоздра пояснил, что висящие в воздухе микрочастицы поглощают синие и зеленые волны светового спектра, а для более длинных красных волн пыль не является препятствием, поэтому они свободно сквозь нее проходят.

«Вчера, как вы помните, была гроза и ветер. Ветром пыль могло поднять вверх, она и окрасила Луну в красный», — уточнил астроном.

Отметим, что 5 мая случилось полутеневое затмение Луны: падающий на спутник солнечный свет оказался частично перекрыт земным шаром. Однако, по словам собеседника агентства, это не могло повлиять на цвет Луны.

«Во время полных затмений Луна действительно становится красной. Но во время полутеневых затмений она лишь немного тускнеет, что почти незаметно для глаза», — пояснил ученый.

Фото: Ольга Михолап, Кристина Старикова