Краснокнижная рысь стала пациенткой магнитогорской ветклиники

Редкого хищника стерилизовали по просьбе владельцев

Магнитогорские ветеринары показали необычного пациента. Одомашненный каракал по имени Циса удивил специалистов центра. Экзотического питомца привезли на стерилизацию. Ветеринары рассказали о приручении 10-килограммовой рыси.

О восьмимесячной Цисе специалисты ветклиники «Биовет» рассказали на своей странице в «ВКонтакте». Каракал — отдельный род кошачьих, считался разновидностью рыси. Родина животного — север Африки, хотя хищники обитают и во многих странах Азии. Каракалы занесены в Красную книгу со статусом «животные, вызывающие наименьшие опасения», т. е. не являются вымирающими, но опасения об их исчезновении имеются. Они живут как в дикой природе, так и в домашних условиях.

«Приручение и одомашнивание каракалов издавна было выгодно охотникам, которые успешно взаимодействовали с этим быстрым и умным хищником при совместной охоте на птиц, мелкую дичь и даже антилоп», — рассказали в клинике.

Циса очень похожа на рысь. Название «каракал» с тюркского переводится как «черные уши». Шерсть у каракалов на ушной раковине с задней стороны и «рысиные» кисточки — черного окраса.

«Они — крупные домашние питомцы: 45—50 см высота в холке, вес до 20 кг. Эти красивые эффектные кошки отличаются высоким интеллектом и крепким здоровьем, становятся ласковым любимцем для всей семьи, но требуют воспитания. При домашнем содержании каракала в качестве компаньона (не для разведения) рекомендуется кастрация/стерилизация животного в молодом возрасте», — пояснили эксперты.

Цису привезли в Магнитогорск на плановую стерилизацию. Владельцы показали ее официальные бумаги: документы о происхождении, о передаче от заводчика и ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации.