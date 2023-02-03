Магнитогорские ветеринары показали необычного пациента. Одомашненный каракал по имени Циса удивил специалистов центра. Экзотического питомца привезли на стерилизацию. Ветеринары рассказали о приручении 10-килограммовой рыси.
О восьмимесячной Цисе специалисты ветклиники «Биовет» рассказали на своей странице в «ВКонтакте». Каракал — отдельный род кошачьих, считался разновидностью рыси. Родина животного — север Африки, хотя хищники обитают и во многих странах Азии. Каракалы занесены в Красную книгу со статусом «животные, вызывающие наименьшие опасения», т. е. не являются вымирающими, но опасения об их исчезновении имеются. Они живут как в дикой природе, так и в домашних условиях.
«Приручение и одомашнивание каракалов издавна было выгодно охотникам, которые успешно взаимодействовали с этим быстрым и умным хищником при совместной охоте на птиц, мелкую дичь и даже антилоп», — рассказали в клинике.
Циса очень похожа на рысь. Название «каракал» с тюркского переводится как «черные уши». Шерсть у каракалов на ушной раковине с задней стороны и «рысиные» кисточки — черного окраса.
«Они — крупные домашние питомцы: 45—50 см высота в холке, вес до 20 кг. Эти красивые эффектные кошки отличаются высоким интеллектом и крепким здоровьем, становятся ласковым любимцем для всей семьи, но требуют воспитания. При домашнем содержании каракала в качестве компаньона (не для разведения) рекомендуется кастрация/стерилизация животного в молодом возрасте», — пояснили эксперты.
Цису привезли в Магнитогорск на плановую стерилизацию. Владельцы показали ее официальные бумаги: документы о происхождении, о передаче от заводчика и ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации.