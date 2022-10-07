Краснокнижная обезьянка из Челябинска отправилась на ПМЖ в Калужскую область

В парке птиц «Воробьи» зверька ждет невеста

Россельхознадзор разрешил редкой обезьянке саймири, которая родилась в челябинском зоопарке, авиаперелет в Калужскую область, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Госинспектор Россельхознадзора проверил ветеринарное свидетельство, в котором указана вся информация о здоровье и обработках животного. Также заранее с нами был согласован маршрут перевозки»,

— замечают в пресс-службе.

Зверек родился в Челябинске в мае 2020 года и рос в зоопарке. В Калужской области его ждет невеста. Саймири будет жить в парке птиц «Воробьи».

В природе приматы этого вида обитают в тропических лесах Южной Америки, Перу, Боливии и Парагвая. Обезьянки саймири весят чуть более килограмма, они хорошие акробаты. Саймири много двигаются, лазая по деревьям, а ночь проводят на вершинах пальм. Данный вид внесен в Красную книгу.После отъезда молодого самца в Челябинском зоопарке осталась семья саймири: самец и две самки. Их можно увидеть в отделе приматов.