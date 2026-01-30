Красноармейский округ отмечает 85‑летие

В муниципалитете успешно реализуют крупные проекты и работает бизнес

Сегодня, 30 января, Красноармейскому округу в Челябинской области исполняется 85 лет. К этой дате он вышел на ведущие позиции в жилищном строительстве и благоустройстве и продолжает всесторонне развиваться, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня Красноармейский округ — один из самых динамично развивающихся муниципалитетов Челябинской области. Здесь успешно работает малый и средний бизнес, реализуются значимые инвестиционные проекты в аграрной отрасли и промышленности»,— подчеркнул глава региона.

С поддержкой области в округе ежегодно появляются новые общественные пространства и преображаются уже существующие зоны отдыха, модернизируются социальные объекты и системы ЖКХ. Особое внимание уделяется газификации.

Алексей Текслер подчеркнул, что округ непрерывно развивался все эти годы благодаря нескольким поколениям местных жителей, которые вкладывали в него силы, созидательную энергию и знания.

Красноармейский округ богат не только преданными малой родине жителями, но и живописной природой. Именно здесь расположено одно из самых глубоких озер Южного Урала — Сугояк, а также уникальное озеро Кулат Соленый, воды которого по своим лечебным свойствам аналогичны водам Мертвого моря. А еще в округе есть Васильевский бор, где можно найти редкие виды растений.