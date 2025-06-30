Безопасность и эффективность: GIRAFFE оперативно реагирует на тренды отрасли

Российский производитель грузоподъемной техники внедряет передовые решения в своей работе

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Эксперты строительной сферы активно обсуждают грядущие изменения федеральных норм и правил (ФНП) в части использования подъемно-транспортного оборудования на объектах. Российский производитель башенных и мостовых кранов — GIRAFFE регулярно работает над повышением потребительских свойств своей продукции, внедряя передовые решения и разработки. По своим техническим характеристикам он превосходит импортные аналоги.

Как рассказал генеральный директор компании «РУСЛЕТ», заместитель председателя Технического комитета по стандартизации «Краны грузоподъемные и машины непрерывного транспорта» Дмитрий Сидорович, новые требования направлены на повышение безопасности и эффективности использования строительной техники.

Ключевыми изменениями станут ужесточения по климатическому исполнению. При этом Дмитрий Сидорович отмечает преимущество российского производителя: «Краны российского производителя GIRAFFE имеют климатическое исполнение от −40С до +40С, в то время как импортные краны −25С/+40С».

Эксперт указал и на другие критерии, которые будут пересмотрены, например в части сейсмоустойчивости кранов и использования неоригинальных узлов. В Группе компаний GIRAFFE отметили своевременность и необходимость повышения требований к технике, которая сегодня работает на строительных площадках страны.

«GIRAFFE следует международным и российским стандартам безопасности, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности при эксплуатации наших кранов. Использование высокопрочных материалов и передовых технологий в производстве металлоконструкций моделей позволяет повысить их эффективность и долговечность», — считает исполнительный директор ООО «Крановые технологии» Ирина Казанцева.

Она также добавила, что краны GIRAFFE полностью адаптированы к эксплуатации в условиях климата различных регионов. Температурный режим работы находится в диапазоне от +40 до —40 градусов в серийном исполнении, при этом существует возможность эксплуатации моделей в условиях от +50 до −60 градусов. Это значительно отличает российскую продукцию от зарубежных аналогов. Их температурный режим колеблется в диапазоне от +40 до −25 градусов«.

Помимо этого, клиенты выбирают российского производителя за 76-летний опыт производства, собственную конструкторскую службу, гарантию на модели 18-24 месяца, срок службы техники, который в среднем составляет 16 лет и широкую сервисную поддержку по всей России и СНГ.

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