Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибудет в Челябинск

Православная реликвия путешествует по России в честь 600‑летия со дня обретения останков знаменитого святого

15—16 июня в двух храмах Челябинска православные верующие смогут приложиться к частице мощей преподобного Сергия Радонежского, одного из самых знаменитых русских святых. Прибытие мощей открывает серию мероприятий Челябинской митрополии РПЦ, которые во время ковидных ограничений, как и большинство светских событий, проходили в закрытом или онлайн-режиме, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как рассказал на пресс-конференции секретарь Челябинской епархии РПЦ протоиерей Игорь Шестаков, с утра 15 июня реликвия будет выставлена в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, божественную литургию в честь события отслужат митрополит Алексий и епископы Челябинской митрополии. На следующий день мощи отбудут в храм Сергия Радонежского на северо-западе Челябинска.

«Вообще реликвия за время путешествия посетит 50 российских епархий. Во многих регионах в честь прибытия ковчега будут организованы крестные ходы. Но у нас расстояние между двумя храмами, где будут выставляться мощи, достаточно велико. Поэтому крестный ход мы заменим импровизированным автопробегом. Например, сопровождать святыню будут челябинские байкеры», — рассказал настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Ярослав Иванов.

Основатель знаменитой Троице-Сергиевой лавры, один из идеологов объединения северо-восточной Руси вокруг Москвы, преподобный Сергий Радонежский жил и творил в XIV веке. По словам заместителя директора Челябинского областного госархива Николая Антипина, ключевую роль преподобного Сергия в деле становления Московской Руси отмечали историки еще позапрошлого столетия. Сподвижники святого основали четверть действующих православных монастырей в России (на Урале, например, действовал святой Стефан Пермский), именно введенный им в Святотроицком монастыре Троице-Сергиевой лавры устав стал основополагающим для российского монашества. Один из самых известных эпизодов жизни святого — визит к нему в лавру великого князя Дмитрия Ивановича перед Куликовской битвой (есть версия, что встреча прошла на два года раньше, перед битвой на реке Воже).

«Прибытие мощей — это, безусловно, радостное событие. Хотя в челябинском храме во имя преподобного Сергия есть своя частица нетленного тела святого. Разделение нетленных тел — нормальная практика со времен раннего христианства. Ведь мы обращаемся не к материальным частицам, а к подвигу святого, к его житию. Частица имеет благодатную силу, потому что при жизни человек был пронизан Богом», — объясняет Ярослав Иванов.

Отец Игорь Шестаков не отрицает, что помимо юбилея для организации путешествия мощей есть и другая причина. Сергий Радонежский — духовный объединитель Руси. Его пример необходим российскому обществу сегодня как пример героев, которые жили и творили в несравнимо более сложных условиях, нежели современная спецоперация на Украине и санкционное давление, полагает секретарь Челябинской епархии.