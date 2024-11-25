Ковчег с мощами Николая Чудотворца привезут в четыре южноуральских города

Где будет находиться святыня

Помолиться перед ковчегом с мощами святителя Николая Чудотворца смогут не только жители Челябинска, но и Троицка, Златоуста и Магнитогорска. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, решение привезти ковчег еще в три города принято по многочисленным просьбам верующих.

30 ноября ковчег с мощами привезут в Челябинск в Свято-Симеоновский кафедральный собор. 4 декабря его доставят в Троицк. 5 декабря помолиться перед святыней смогут жители Златоуста, а 6-го — верующие Магнитогорска. 7 декабря ковчег вернется в челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор и будет находиться там до 9 декабря.

«Все понимают: помолиться возле мощей великого православного святого — редчайшая возможность. Святитель Николай прославился неисчислимыми чудесами, к нему обращаются в самых разных нуждах и быстро получают помощь. Поэтому было принято решение доставить святыню еще в три города»,— прокомментировали в епархии.

Напомним, помимо частицы мощей Николая Чудотворца, в ковчеге хранятся миро, проистекающее от святыни, и часть гроба, в котором в 1087 году мощи святителя были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари.