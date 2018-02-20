/ Где в Челябинске самые дорогие коттеджи, выяснили специалисты

Эксперты проанализировали около ста объявлений о продаже.

Самым дорогим оказался поселок Западный. Там средняя стоимость коттеджа — 19 миллионов рублей. Чуть дешевле недвижимость в поселке Тарасовка. Там дома в среднем выставляют по цене в 18,2 миллиона рублей. Также в коттеджной тройке лидеров — поселок Вавиловец, где стоимость объекта составляет 10,4 миллиона рублей.

Два самых дорогих особняка в Челябинской области продаются в пригороде. Их цена — 100 млн и 110 млн. руб. А на территории города самый дорогой объект выставлен в посёлке Каштак за 80 млн рублей. — рассказала руководитель пресс-службы сайта n1.ru Анастасия Гринёва.

При этом в среднем цена коттеджа в Челябинске — 10,3 миллиона рублей, а по области чуть ниже — 6,4 миллиона рублей.