Наталья Котова может стать членом совета директоров «Трактора»

В структуре клуба необходим человек из муниципальной власти, считает депутат Илья Мительман.

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Мэр Челябинска Наталья Котова может войти в совет директоров хоккейного «Трактора». Клубу, который является муниципальным предприятием, необходим представитель городской власти, считает депутат Илья Мительман. С таким предложением он выступил сегодня, 30 июня, во время обращения главы Челябинска к депутатам гордумы.



По словам Ильи Мительмана, присутствие городских властей в совете директоров «Трактора» необходимо, поскольку в клуб заложены деньги из бюджета Челябинска. Также депутат считает, что появления Натальи Котовой в руководстве команды полезно с юридической и со статусной точки зрения.

«Половина бюджетных средств, которые выделяются на спорт, тратятся на „Трактор“, который является муниципальным предприятиям. Мы получаем трансфер порядка 600 миллионов рублей на команду, но также в бюджете порядка 30 миллионов заложены из бюджета Челябинска. У меня пожелание: так как прошлый сезон в „Тракторе“ был неудовлетворительный, на мой взгляд, а клуб является муниципальным у меня просьба, чтобы включили вас в совет директоров команды, так как „Трактор“ — команда муниципальная, а с муниципалитета никто не представлен»,— заявил Илья Мительман.

Наталья Котова отреагировала на пожелание депутата сказав, что парламентарии могут подготовить обращение на включение главы города в состав совета директоров.

«Вы, наверное знаете, что я большое количество игр „Трактора“ сама посещаю. У депутатов есть право подготовить такое обращение»,— с улыбкой ответила на предложение глава Челябинска.

Отметим, что сейчас в состав управленческого органа «Трактора» входят 7 человек. Это заместители губернатора Виктор Мамин и Станислав Мошаров, министр спорта Леонид Одер, вице-президенты клуба Олег Усачев и Борис Видгоф, директор команды Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин. Президентом «Трактора» является губернатор Челябинской области.