Котельную врачебного офиса в Казанцево запустили с международного газового форума

1500 человек прикреплены к этому медучреждению



Центр врача общей практики в деревне Казанцево Сосновского округа теперь газифицирован. Старт подачи голубого топлива дал глава «Газпрома» Алексей Миллер по телемосту в рамках Петербургского международного газового форума — 2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Президентом Российской Федерации поставлена задача к 2030 году обеспечить стопроцентную техническую газификацию природных газов. Эта цель к 2030 году будет достигнута», — сказал Алексей Миллер.

Проект в Казанцево реализовали в рамках бессрочной программы догазификации в Челябинской области.





Газ будет использоваться для отопления помещений и подогрева воды. Врач принимает и взрослых, и детей, оказывает им фельдшерско-акушерскую помощь. В центре есть кабинет для приема выездных бригад профильных специалистов, в том числе стоматолога. К этому медучреждению прикреплены 1500 человек.





Инвестором выступила компания «Газпром газификация», направившая почти 1,2 миллиона рублей. «Челябоблинвестстрой» — заказчик проведения работ. Проектирование и строительство выполнила организация «Челябинскгоргаз». Офис врача в Казанцево газифицировали от газораспределительной станции «Красное поле», которая в ближайшие годы будет модернизирована.

Пункт редуцирования газа изготовлен Энгельсcким заводом отопительной техники «Сигнал», трубы для газопровода из полиэтилена — от компании «Техстрой». В котельной врачебного центра тоже отечественное оборудование — современный котел мощностью 30 кВт/ч марки TOIVO. Автоматизированная система управления позволяет снизить затраты на эксплуатацию и регулировать работу объекта в зависимости от температуры на улице.

Добавим, что офис врача общей практики в Казанцево появился благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Раньше местным жителям приходилось ездить в амбулаторию поселка Рощино или в поликлинику села Долгодеревенского.