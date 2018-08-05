/ Искусанную собаками косулю поймали на челябинском заводе. Видео.

Животное помещено в приют местного зоозащитника.

Накануне утром челябинскому зоозащитнику Карену Даллакяну поступил тревожный звонок от МЧС. На территории одного из предприятий Челябинска бегала раненая косуля. Животное было очень напугано и металось по заводу. Лесной гость забежал через временно открытые для работников ворота. Зоозащитник, сообщив о происшествии в отдел по надзору за дикими животными, тут же выехал на место.

Нам не удалось сразу поймать испуганное животное. Да и это опасно для него, потому что сердечко могло не выдержать страха. Но ближе к вечеру нам удалось это поймать животное. Мы ему сразу поставили укол со снотворным, чтобы транспортировать для обследования и лечения. Это оказался молодой самец, ему всего примерно один год. У него нет одного рога, много ссадин, повреждена кожа, копыта. Видны собачьи укусы. — рассказал сайту 1obl.ru Карен Даллакян.

Спустя несколько часов животное пришло в себя. Его поселили в вольер, где живет косуля по кличке Гриша. Сделали это специально, чтобы очнувшееся животное сразу почувствовало запах сородича. Зоозащитник говорит, что на жителей приюта раненый гость реагирует хорошо, а вот людей очень боится. Сейчас косуля идет на поправку. Решается вопрос о том, когда и где его выпустить в естественную среду обитания.