Костяную фигурку нашел археолог в пещере Челябинской области

Владимир Юрин предполагает, что это кукла

Археолог Владимир Юрин в январе 2025 года расчищает засыпанные ходы в пещере Притон Увельского района. В прошлом она служила местом укрытия для старообрядцев.

«Под землей снега нет, тепло, но при расчистке ходов объем работы гигантский. Ходы погребены природой тысячи лет назад. Я их вскрываю и расчищаю», — поделился Владимир Юрин.

Владимир Иванович поделился с нами очередной находкой. Это костяная фигурка 5×8 сантиметров. Он предполагает, что это кукла, сделанная из кости. Временной период, когда была изготовлена кукла, неизвестен.