Костандовы из Челябинской области стали героями федерального ролика о счастье

По сюжету мама, папа и четверо детей делятся плюсами жизни большой семьи

Семья Максима Костандова из Челябинска, победителя всероссийского конкурса «Отец года», стала героем федеральной социальной рекламы. Видеоролик «Умноженное счастье», выпущенный в рамках нацпроекта «Семья», уже выходит в эфир на телеканалах и в интернете, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В съемках приняли участие сам Максим Костандов, его жена Ирина и их дети — 11-летняя Оля, 9-летняя Вера, 6-летний Семён и 3-летняя Женя. Организаторы съемок отметили, что семья справилась со сложным процессом на отлично благодаря атмосфере любви и командному духу.

«Съемочный процесс, особенно в сжатые сроки, сложно выдержать даже профессиональным актерам, но семья Костандовых справилась на отлично. И все стало возможно благодаря атмосфере любви, сплоченности и командному духу, который буквально излучает эта семья», — отметили в АНО «Национальные приоритеты».

Даже трехлетняя Женя, по словам организаторов, проявляла чудеса терпения, а дети в сложные моменты поддерживали и веселили друг друга, что помогло создать яркий и эмоциональный ролик.

Напомним, что в октябре 2025 года Максим Костандов стал победителем всероссийского конкурса «Отец года». Его видеоистория набрала тысячи просмотров и покорила детское жюри. Теперь многодетная семья из Челябинска, известная как образец сплоченности, представляет ценности семьи на федеральном уровне.