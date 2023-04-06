Космонавты на МКС ждут премьеры фильма «Вызов»

Челябинец Дмитрий Петелин и его коллеги Сергей Прокопьев и Андрей Федяев вышли на связь с борта МКС

Накануне Дня космонавтики Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев пообщались с журналистами и рассказали об основных задачах экспедиции.

Наш земляк, выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин, отвечая на вопрос о перспективах освоения космоса, высказал мнение, что необходимо двигаться к изучению дальних планет Солнечной системы:

«Мое личное мнение: мы должны осваивать дальние планеты, спутники Юпитера, Сатурна — это перспективные кандидаты для исследования. Тем более что Роскосмос ведет разработку ядерного буксира. Нужно действовать в этом направлении, я думаю, нужно лететь дальше», — сказал российский космонавт.

Кроме того, экипаж рассказал, что все с нетерпением ждут выхода фильма «Вызов», часть эпизодов которого, как известно, снималась в космосе.

Как мы сообщали, челябинский космонавт Дмитрий Петелин вернется на Землю только в сентябре 2023 года. Перенос сроков окончания его полета связан с повреждением, нанесенным кораблю «Союз МС-22» микрометеороидом.