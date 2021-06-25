Космонавты МКС поздравили магнитогорцев с предстоящим Днем города

Городу металлургов исполняется 92 года

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30 июня Магнитогорску исполняется 92 года. В преддверии Дня города магнитогорцы приняли видеопоздравление с Международной космической станции от космонавтов Сергея Рыжикова, Олега Новицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Петра Дуброва. Это стало возможным благодаря содействию магнитогорского предпринимателя Рафаэля Сайфумулюкова, а также Героя России, космонавта, депутата Московской городской думы Олега Артемьева и Героя России, генерал-лейтенанта Владимира Болысова, передает пресс-служба администрации города.

«Наш город всемирно известен металлургическим производством и ПАО „ММК“, но он также связан с космической отраслью. У нас жил летчик-космонавт СССР Павел Попович, в восьмидесятые годы на Байконуре работали сотрудники предприятия „Прокатмонтаж“. Кроме того, робот Федор, которого создали в Магнитогорске, посетил Международную космическую станцию, а теперь там побывал магнитогорский флаг, на котором изображен монумент „Тыл — фронту“», — комментирует пресс-служба администрации города металлургов.

Космонавты оставили на флаге автографы. Посылка с космической станции уже вернулась в Магнитогорск.