Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев встретится с челябинскими студентами

Герой России расскажет о полете в космос и работе на МКС

В четверг, 7 октября, космонавт-испытатель, военный летчик второго класса, Герой России Сергей Прокопьев проведет встречу в стенах ЧелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета.

Прокопьев — 122-й космонавт СССР и России, он совершал полет на МКС в 2018 году, участвовал в научных экспедициях, запусках наноспутников.

Продолжительность его полета составила 196 суток. За это время Сергей дважды выходил в открытый космос суммарно более чем на 15 часов.

На встрече Сергей Прокопьев расскажет о своем полете, поделится опытом работы на МКС и пообщается с гостями.

Мероприятие состоится в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ, начало в 13:30.