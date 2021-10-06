В четверг, 7 октября, космонавт-испытатель, военный летчик второго класса, Герой России Сергей Прокопьев проведет встречу в стенах ЧелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета.
Прокопьев — 122-й космонавт СССР и России, он совершал полет на МКС в 2018 году, участвовал в научных экспедициях, запусках наноспутников.
Продолжительность его полета составила 196 суток. За это время Сергей дважды выходил в открытый космос суммарно более чем на 15 часов.
На встрече Сергей Прокопьев расскажет о своем полете, поделится опытом работы на МКС и пообщается с гостями.Мероприятие состоится в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ, начало в 13:30.