Космонавт Дмитрий Петелин покрестил третью дочь в Аргаяше

Здесь же обряд крещения прошли его старшие дочери

Космонавт Герой России Дмитрий Петелин привез семью на Южный Урал, чтобы крестить свою младшую дочку Зою. Обряд крещения прошел в храме преподобного Сергия Радонежского в селе Аргаяш, сообщает Челябинская епархия.

Родители космонавта живут в Челябинской области. Мама героя, Надежда Владимировна, больше 13 лет является прихожанкой аргаяшского храма. Здесь же таинство крещения прошли ранее старшие дочери космонавта — Ульяна и Полина. На этот раз они также присутствовали на церемонии.

Напомним, Дмитрий Петелин — выпускник аэрокосмического факультета ЮУрГУ. Петелин совершил один космический полет продолжительностью 370 суток, хотя изначально планировалось, что полет займет не более шести месяцев. После приземления мама космонавта Дмитрия Петелина передала ему домашние помидоры и яблоки, об этом она сама рассказала «Первому областному».

В 2024 году Дмитрий Петелин получил звания «Герой Российской Федерации» и «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Читайте также: родители Дмитрия Петелина рассказали Первому областному информагентству, как воспитывали выдающегося космонавта.