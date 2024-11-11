Кошка из приюта: к чему и как подготовиться челябинцам

Главные правила для будущих хозяев

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Чтобы взять кошку из приюта, одного желания недостаточно. Важно отнестись к животному серьезно, со всей ответственностью: кот — это не игрушка на несколько дней, у него есть свои потребности и желания, свой характер (порой достаточно тяжелый). Делимся в карточках несколькими советами, как челябинцам подготовиться к новому члену семьи.

На фото совсем еще молоденький Мазурик

Не стоит думать, что за кошками из приюта не следят. Как рассказала ассистент ветеринарного врача приюта «Наш Дом» Ирина Бирт, их подопечные проходят обследование: сначала кошки поступают на двухнедельный карантин, за время которого «вылезают» все болячки, затем животным проводят ПЦР-тест на лейкемию и иммунодефицит. Затем всех обрабатывают от гельминтов, вакцинируют и стерилизуют.

Однако нужно помнить, что в приюте «Наш Дом» живут в том числе кошки с хроническими заболеваниями: лейкемией и иммунодефицитом. Мы уже рассказали, что не стоит бояться взять в семью такое животное. Главное: кота с лейкемией нужно забирать либо одним животным, либо к собратьям с таким же заболеванием.

На фото прекрасная дама в возрасте Персея

Кошка — это ответственность, прямо как с ребенком. Поэтому иногда с ней придется ходить к врачу: лечить болячки, ставить прививки. Лечение может обойтись в несколько тысяч рублей, обработка от паразитов (обязательно каждые 3—6 месяцев) — еще до 500 рублей.

«Бывает, что люди звонят нам, говорят о желании завести кота. А потом рассказывают про прошлого питомца: „У нас кошечка была, старая уже, умерла. Ей семь лет было“. Но для кошки это не возраст, кошки спокойно живут по 15 лет. Человек должен понимать, что это живое существо, за которым надо ухаживать, которое надо лечить, кормить правильным кормом», — поделилась Ирина Бирт.

На фото Мур, у которого было тяжелое детство. На днях ему посчастливилось отправиться в любящую семью

У некоторых котов была ужасная жизнь до того, как они попали в приют «Наш Дом». Например, котик Мур поступил с переломом лапы, его били о перила в подъезде. Еще у одного кота, Лоло, были раны, будто он попал в капкан. Передние лапки ему пришлось ампутировать.

Из-за жестокого отношения людей кошки могут перестать доверять, стать дикими и пугливыми. С ними придется заниматься, дарить им ласку и любовь. Не стоит ждать, что они «оттают» сразу, заслуживать доверие придется упорным трудом.

На фото шикарный пушистый красавец Брауни

Иногда дезориентированные животные, которые попали на новое место, могут позволить себе попакостить. А еще кошкам, долго жившим в приюте, может быть все интересно, поэтому они постараются все потрогать и везде запрыгнуть. Тогда страдают диваны, статуэтки (летящие с полок).

«У нас бывают возвраты. Один раз вернули кошку со словами: „Она гадит“. Она поступила обратно в приют, и мы увидели, что она спокойно ходит в лоток. Мы считаем, что возвраты происходят тогда, когда люди просто не были подготовлены к животному», — отметила сотрудница приюта «Наш Дом».

Перед появлением нового члена семьи нужно подготовиться: купить лоток, когтеточку. В приюте вместе с котятами отдают немного использованного наполнителя, чтобы животное не потерялось в новой большой квартире и не «промахивалось» со своими делами.

На фото мечтающий о ласковых руках Орикс

Ассистент ветеринарного врача приюта «Наш Дом» Ирина Бирт рассказала, что в приюте бывают случаи, когда кошек возвращают, потому что они ведут себя «не так». Например, десятилетнюю кошку Ксюшу вернули со словами: «Она не играет с игрушками». Но от кошки в преклонном возрасте не следует ожидать, что она будет играть с игрушками. Как и котята не будут спокойно спать весь день: им нужно познавать мир, много играть и носиться по квартире.

На фото активная и игривая Пастила

Некоторые челябинцы даже не догадываются, что у них есть аллергия. Она может неожиданно проявиться вместе с появлением в доме пушистого комочка. Поэтому лучше заранее узнать, не страдаете ли вы от непереносимости шерсти.

«Если никогда не было животных, стоит приехать в приют и пообщаться с ними. Если аллергия сильная, то в течение 10–15 минут она проявится. Тогда человек сразу поймет, что ему не стоит заводить животное», — подчеркивает Ирина.

На фото Иришка — нежная душа, которая нуждается в любящей семье

В приюте «Наш Дом» волонтеры проводят обязательное собеседование. Главный вопрос — было ли животное раньше. Также спрашивают людей, готовы ли к ответственности, где проживают, заберут ли кошек с собой при переезде. Из разговора чаще всего понятно, как человек относится к животным.

«Сейчас очень много постов „ВКонтакте“, в „Одноклассниках“ по типу: „Мы переезжаем, спасите, помогите, заберите нашу кошечку“. Для нас это звучит странно, потому что у нас была волонтер Аманда из Америки. Она жила здесь, в Челябинске. Взяла двух собак, трех кошек из приютов и благополучно уехала в Америку вместе со всеми животными. Переехать в другой город с кошкой — это вообще не проблема, было бы желание», — рассказала Ирина Бирт.

Потом от новых хозяев с удовольствием будут ждать фотоприветы. Это не ежедневные обязательные отчеты. Просто так волонтеры будут иногда видеть своих подопечных в любящей семье и оставаться уверенными, что кот себя хорошо чувствует.

На фото хмурый, но очень ласковый Эклер

Иногда люди приходят в приют, видят красивую кошечку и говорят: «Мы ее хотим». Люди должны понимать, что красивая — не всегда «простая». Кошек с улицы придется воспитывать, всему учить и показывать. Выбирать питомца нужно лично, не по фотографиям. Лучше всего пообщаться с несколькими кошками в приюте, может быть, вы на месте поймете, что «ваша» кошка — другая, не та, за которой вы приехали изначально.

На фото парень с характером Вермут. Недавно он поехал в новый дом, но пока на испытательный срок

Кошка — это создание, которое принесет в дом много ярких эмоций, любовь и тепло. Да, иногда они позволяют себе вольности и допускают оплошности, но эти пушистые красавцы точно стоят того, чтобы их завести. Ну или хотя бы попробовать. Главное — подготовить дом и себя (морально). И тогда появление нового питомца не создаст никаких трудностей.

В приюте «Наш Дом» понимают, что ситуации бывают разные, поэтому никто не будет осуждать вас, если вы не справитесь с кошкой и вернете ее обратно. Но попробовать пожить с котиком однозначно стоит — это мы говорим от лица всех кошатников. А еще эти пушистые непоседы точно заполонят вашу галерею на телефоне, ведь хочется запечатлеть каждый их шаг.





Напомним, приют «Наш Дом» объединился с «Группой Голос», чтобы запустить новый социальный проект. Он нацелен на поддержку приюта, чтобы помочь его подопечным кошкам найти новый дом и любящих их людей. Проект продлится до конца года. За это время челябинцы увидят истории питомцев, узнают советы ветеринаров и зоопсихологов о том, как подготовить себя и свой дом к новому жильцу.

Следить за новостями акции можно на сайте приюта и в социальных сетях:

https://nashdom174.ru/

https://vk.com/nashdom174

https://t.me/golosdevelopment

https://vk.com/golos.development

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