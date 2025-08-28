«Корю себя за тех, кого не спас»: челябинец вывозит раненых из зоны боевых действий

В День военного медика он рассказал о своей работе

Сегодня, 28 августа, в нашей стране отмечается День военного медика, а мы рассказываем о тех, кто не получал медицинского диплома, но по зову сердца спасает раненых на поле боя — оказывает бойцам неотложную помощь и вывозит их к медикам в фронтовой госпиталь. Уроженец Хакассии, а теперь житель Челябинской области действующий военный с позывным «Дуба» рассказал «Первому областному», каково это — делать такую непростую работу.

У Дубы коротко острижены волосы, на щеках — щетина, а огрубевшее под солнцем Малороссии лицо покрыто сетью мелких морщин. Даже внешний вид бойца говорит, что на своем веку он видел многое. О мирной жизни боец распространяться не хочет. Коротко замечает: в 90‑е был спортсменом, потом пошел в сварщики, а в 2023‑м ушел на СВО.

«Я русский человек. У меня дед и прадед воевали. Как вы думаете, я мог остаться в стороне, когда родину обижают? Хочу повесить в шкафу свой китель с кителем деда», — говорит Дуба.

Как и его предки, поначалу Дуба бесстрашно бросался в бой: отражал атаку врага и шел в наступление. А однажды с друзьями попросил командира разрешить им отправиться на другое задание — вывезти раненых сослуживцев из-под обстрела. И с тех пор эта миссия — основная. Дуба и еще около десяти его товарищей организовали эвакобригаду, на счету которой сегодня около тысячи спасенных жизней.

«У меня телефон забит номерами солдат, которых мы вывезли. Они просят мой номер сами. Потом звонят из госпиталя, говорят спасибо», — замечает Дуба.

Кадры одной из последних эвакуаций напарник Дубы, челябинец с позывным «Кэп», передал журналистам. Видео сделано камерой, закрепленной на каске Кэпа. Все происходит в небольшой деревне под Покровском — ключевым логистическим центром украинской армии в ДНР.

Наши ребята подбирают в деревне тяжелораненого бойца. Его кладут на капот легкого внедорожника «багги» и пытаются вывезти в госпиталь за несколько километров. Прямо в деревне группу эвакуаторов настигает вражеский FPV‑дрон. Небольшая конструкция, напоминающая домашнюю антенну для телевизора. Оператор дрона хорошо видит, что в машине раненый, но начинает преследовать, чтобы сбросить снаряд.

«В такие минуты мы выскакиваем из машины и встаем кругом — защищаем раненого бойца. Начинаем стрелять по дрону», — делится Дуба.

Попасть в летающий аппарат удается не сразу. Короткий видеоролик передает напряжение этой непростой ситуации. Но бойцы действуют слаженно и бесстрашно, как в настоящем бою. В итоге Кэп попадает по дрону, но осколки снаряда отлетают ему в бедро. Однако Кэп не требует немедленной помощи. Он садится за руль и везет раненого бойца дальше. Через пару минут над эвакогруппой начинает кружить еще один дрон...

Бойца, которого везли ребята, удалось спасти. Сегодня парень проходит реабилитацию. Кэпу повезло меньше. Уже в отпуске, в родном Челябинске, у него начались осложнения после ранения — сейчас врачи стараются спасти его ногу от ампутации.

До СВО у ребят из эвакобригады не было специальных знаний по медицине. Но жизнь заставила их освоить все виды первой медицинской помощи. Однажды Дубе пришлось всю дорогу держать рукой перебитую артерию на шее бойца, чтобы тот не истек кровью.

Увы, спасти получается не всегда.

«Троих ребят я не смог довезти. Каждый этот случай на моей совести. Вот это больно. Корю себя за тех, кого не спас. Однажды мы не успели спасти близкого друга. Приехали, а он уже „двести“. До сих пор помню, как его грузил и мешок закрывал... А вчера только пили кофе из одной кружки...» — откровенно говорит Дуба.

И все же список спасенных гораздо больше — на личном счету у Дубы около 770 человек. Во время одного боя он вынес из-под обстрела шестерых — за это Дубе вручили медаль «За отвагу».

Приходилось спасать и ребят-украинцев.

«Чувства при этом противоречивые. И добить врага охота. Но и нужно спасти, ведь он человек, а мы, русские люди, никого в беде не бросаем», — говорит Дуба.

Делать большое дело эвакобригадам помогают челябинские волонтеры. Через Народный фронт они отправляют в зону СВО медицинские грузы: носилки, волокуши, стерильные материалы, аптечки — все, что необходимо для спасения человека.

Накануне Дня военного медика Народный фронт Челябинской области наградил волонтеров за помощь фронту.

«Это большая помощь, большое подспорье», — подтвердил Дуба.

Кстати, благодаря волонтерам боец нашел личное счастье. Как-то к ним в подразделение приехал гуманитарный груз из Копейска, его сопровождала белокурая женщина. Дуба, бывший разведчик, всеми правдами и неправдами раздобыл ее телефон... Сейчас влюбленные идут по жизни вместе. После войны они собираются построить дом в Челябинской области и открыть небольшой бизнес.

Но пока Дуба намерен вернуться из отпуска в свою часть, чтобы спасть родину и раненых сослуживцев.