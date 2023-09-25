Корреспондент «Первого областного» стал призером конкурса IT‑журналистики

Жюри оценило радиосюжет Ивана Сухоносова

В Москве подвели итоги XII Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Среди призеров — корреспондент радиостанции Business FM Челябинска (входит в медиахолдинг «Первый областной») Иван Сухоносов, занявший третье место в номинации «Радио и подкасты». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».

Жюри отметило сюжет Ивана, рассказывающий о том, что Челябинск вошел в пятерку городов мира с самым недорогим интернетом. По показателю цифрового благополучия южноуральская столица обошла такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Париж и Гонконг.

На конкурс было представлено более 2 тысяч работ от 1300 журналистов из многих регионов страны. Больше всего заявок поступило из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

«Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в ИТ. Мы также готовы делиться знаниями и опытом. Сотрудничество с экспертами в ИТ-сфере поможет журналистам не только разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Напомним, что недавно редактор ОТВ Маргарита Хижняк привезла из Сочи приз Союза журналистов России за победу в конкурсе на лучшее журналистское произведение. Еще один журналист медиахолдинга, Татьяна Лаврова, заняла второе место в творческом конкурсе XXVII Форума современной журналистики «Вся Россия — 2023».