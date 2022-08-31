Корреспондент ИА «Первое областное» победила во всероссийском конкурсе «В фокусе — детство»

Тогжан Мусабаева стала лучшей в номинации «Многодетная Россия»

Корреспондент ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева взяла первый приз в номинации «Многодетная Россия» XIII Всероссийского конкурса «В фокусе — детство». Его девиз — «Семья — мой главный жизненный проект», сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Конкурс стал частью масштабной информационной кампании, направленной на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства.

Награду Тогжан получила за материал «Один день из жизни женщины: многодетная мама из Челябинской области о том, как совмещать карьеру и семью» о Марине Овчинниковой из Чесмы. В интервью героиня рассказала, как совмещает быт с работой педагогом, с бизнесом, фотографией и рядом других увлечений.

«Мне коллега из Магнитогорска написала: „Поздравляю!“, я не поняла с чем, потом минут через 30 открыла сообщение и увидела ссылку на список победителей. Мне, конечно, стало радостно. Это неожиданно, учитывая, какое количество участников ежегодно присылают свои работы на конкурс. Хотя я подавала несколько работ в эту номинацию, особенно выделяла репортаж про Марину Овчинникову — многодетную маму, которая занимается продвижением сельского туризма в Чесменском районе. Я так и написала организаторам в пояснительной записке, что считаю, что эта героиня достойна того, чтобы материал о ней выделили», — делится Тогжан Мусабаева.

Материал корреспондента ИА «Первое областное» конкурировал с 314 работами, которые прислали на конкурс 237 авторов из 51 региона России. Рекордсменами по количеству заявок стали Ульяновская, Челябинская и Тульская области.

«В этом году Челябинская область вошла в тройку лидеров по количеству участников федерального этапа. Нас приятно удивило многообразие тем конкурсных работ: это и школы приемных родителей, и социальные контракты, и новые меры социальной поддержки, наш проект по сопровождаемому проживанию инвалидов, конкурс „Семья года“, открытие тренировочных квартир. Хочется сказать большое спасибо всем участникам. Вместе мы делаем большую работу по информированию южноуральцев о том, какая на самом деле интересная, насыщенная сфера социальных отношений», — отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Тогжан не единственный победитель этого престижного журналистского конкурса из нашего региона: в номинации «Дорогой безграничных возможностей» первое место на конкурсе заняла журналист газеты «Магнитогорский рабочий» Ирина Чурилина. В своем материале она подняла важную тему инклюзивного образования.