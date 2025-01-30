Корова из Челябинской области вышла на рекорд по продуктивности в стране

В год она дала более 18 тысяч килограммов молока

Голштинская красавица Джемми № 3526 из «Племенного завода» стала одной из лучших коров страны по продуктивности. Рекордсменку вполне можно внести в золотой фонд животноводства. В 2024 году Джемми дала 18,339 килограмма молока жирностью 3,75% с массовой долей белка 3,22%.

«По Уральскому округу „Уралплемцентр“ выпускает сборник, там есть эта информация по продуктивности», — поясняет заместитель гендиректора по животноводству АО «Племзавод» Александр Айсвирт.

Джемми стала настоящей рекордсменкой не только в Челябинской области, но и во всем Уральском регионе. В Челябинской, Тюменской, Курганской, Пермской областях и Башкирии лишь немногие хозяйства, занимающиеся молочным скотоводством, могут похвастаться продуктивностью коров свыше 10 000 литров в год.

«Основная задача современных животноводов — это выращивание скота с продуктивностью более 10 тысяч литров, при этом необходимо сохранить здоровье животного и плодовитость. Это тяжелый ежедневный труд. Очень хорошо, что у нас это получается сделать, и как результат — выращивание выдающихся животных с продуктивностью 16, 17, 18 тысяч литров молока и более», — цитирует Александра Айсвирта издание «Сосновская нива».

Предприятие еще в советские годы прославилось на всю страну коровой-рекордсменкой Волгой, которая давала до 17 тысяч килограммов. Джемми с 18 килограммами побила этот рекорд.

АО «Племзавод» — одно из шести племенных молочных предприятий Челябинской области. Всего в регионе пять племзаводов и один племенной репродуктор. Они работают над генетикой, над качественным содержанием животных, занимаются исследованиями, которые позволяют с каждым годом улучшать показатели. В 2024 году в регионе произвели 350 тысяч тонн молока. К 2030 году запланировано увеличить производство молока на 90 тысяч тонн, рассказал замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

«У нас есть государственные механизмы для поддержки отрасли. Хозяйствам компенсируют прямые затраты на содержание поголовья коров и затраты на строительство и модернизацию помещений, так называемые капексы. В прошлом году порядка 180 миллионов мы выдали на эту поддержку. Это помогает удержаться работающим предприятиям», — отметил Евгений Литвинов.

На Южном Урале хорошая продуктивность животных. Если 10 лет назад 4 тысячи в год на корову — это был большой показатель, то сегодня он составляет 6,5 тысячи килограммов в год. Племенные хозяйства выдают и 8, и 10 тысяч килограммов с животного.

Вернемся к рекордсменке Джемми. Сейчас она в сухостойном периоде, готовится к отелу. Это событие должно случиться в марте, рассказал Александр Айсвирт. Животноводы прилагают все усилия, чтобы в будущем Джемми и ее «коллеги» удерживали ту планку, которой им удалось достичь.