Короткая рабочая неделя ждет южноуральцев с 12 мая

Когда ждать следующих длинных выходных

Длинные майские выходные, связанные с Днем Победы, подошли к концу. Впереди жителей Челябинской области ждет короткая рабочая неделя, напоминает ИА «Первое областное».

На наступившей неделе работать южноуральцы будут всего четыре дня — с 12 мая, вторника, по 15-е, пятницу. Сокращенной рабочая неделя получилась благодаря переносу выходного дня с субботы, 9 мая, на которую выпал День Победы, на понедельник, 11-е.

Следующие длинные выходные и короткая рабочая неделя уже не за горами: 12 июня южноуральцы отметят День России, это официальный выходной. В этом году праздник выпадает на пятницу. А значит, рабочими будут четыре дня — с 8 по 11 июня, выходными — 12, 13 и 14 июня.