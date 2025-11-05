Короткая рабочая неделя в Челябинске началась с 9‑балльных пробок

Движение затруднено в том числе из‑за ДТП

Сегодня, 5 ноября, утро челябинцев началось с девятибалльных пробок. Движение затруднено во всех районах города, зарегистрировано немало ДТП, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено на улицах Блюхера, Воровского, Доватора, Дзержинского. Пробка образовалась на Копейском шоссе на выезде из Ленинского района. На проспекте Ленина тоже непросто проехать. Стоит и Северо-Запад: движение затруднено на улице Профессора Благих, проспекте Победы, Куйбышева.

«На Труда большая пробка, дольше стоим, чем едем»,— написала читатель ИА «Первое областное» Марина.

«Со стороны ЧМЗ стоим»,— сообщила челябинка Анна.

По данным сервиса, движение осложняют ДТП — их зафиксировано около 10 в разных районах города.

В городской ГАИ автомобилистам настоятельно рекомендуют учитывать погодные условия и сменить летнюю резину на зимнюю. Сегодня и в ближайшие дни синоптики обещают гололедицу и снег с дождем — непогоду принес атлантический циклон.