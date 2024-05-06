Короткая рабочая неделя стартовала в России с 6 мая

Впереди четыре дня отдыха

На этой неделе в связи с празднованием Дня Победы отдыхать россияне будут четыре дня подряд. А значит, работать придется всего три дня. При этом предпраздничный день будет сокращенным рабочим днем. Рассказываем подробнее.

Рабочие дни на этой неделе — понедельник, вторник и среда. Рабочий день в среду будет сокращен на один час. Выходные дни продлятся с четверга по воскресенье включительно, с 9 по 12 мая.

Следующий дополнительный выходной россияне получат в июне в связи с празднованием Дня России. 12 июня выпадает на среду. Этот выходной разделит пополам рабочую неделю, и работать россияне будут в понедельник, вторник, четверг и пятницу.



