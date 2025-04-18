Короткая неделя закончится сокращенным рабочим днем 30 апреля

На майские праздники россиян отпустят пораньше

Две короткие рабочие недели ждут россиян в конце апреля и в начале мая — всего по три рабочих дня. При этом последний рабочий день в среду, 30 апреля, будет сокращенным.

Как рассказал РИА Новости глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день.

Напомним, в конце апреля россияне будут работать 28, 29 и 30 апреля, а с 1 по 4 мая — отдыхать.

Потом рабочими будут 5, 6 и 7 мая, а с 8-го по 11-е страна будет отдыхать. Первый рабочий день после праздничных — понедельник, 12 мая.