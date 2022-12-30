Коронавирус повлиял на содержимое мусорных баков в Челябинской области

На полетаевском полигоне ТБО назвали самые распространенные виды мусора

Большая часть мусора, который в 2022 году привозили на полетаевский полигон ТБО, — это пластиковая тара, органика и упаковка от товаров, купленных на маркетплейсах. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе полигона.

«Тенденция к увеличению объема упаковочных материалов, поступающих на полигон, сложилась еще в 2020 году, когда южноуральцы из-за коронавируса стали массово пользоваться услугами интернет-магазинов и курьерской доставки. Но явление, которое должно было иметь временный характер, стало постоянным: комфортные онлайн-покупки сформировали новые бытовые привычки среди населения»,

— замечают в пресс-службе.

Упаковку, которая изготовлена из бумаги и картона, отбирают на сортировочных линиях и направляют на вторичную переработку. Но, к сожалению, не вся макулатура одинаково полезна. Современная упаковка зачастую является композитной, переработать ее невозможно.

Так, не подлежат вторичной и последующей переработке ламинированные и фольгированные виды упаковки, пищевая упаковка, загрязненная остатками продуктов. Также переработка иногда невозможна из-за остатков скотча и стрейч-пленки. Такую упаковку приходится захоранивать на полигоне.