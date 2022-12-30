«Тенденция к увеличению объема упаковочных материалов, поступающих на полигон, сложилась еще в 2020 году, когда южноуральцы из-за коронавируса стали массово пользоваться услугами интернет-магазинов и курьерской доставки. Но явление, которое должно было иметь временный характер, стало постоянным: комфортные онлайн-покупки сформировали новые бытовые привычки среди населения», — замечают в пресс-службе.
Упаковку, которая изготовлена из бумаги и картона, отбирают на сортировочных линиях и направляют на вторичную переработку. Но, к сожалению, не вся макулатура одинаково полезна. Современная упаковка зачастую является композитной, переработать ее невозможно.
Так, не подлежат вторичной и последующей переработке ламинированные и фольгированные виды упаковки, пищевая упаковка, загрязненная остатками продуктов. Также переработка иногда невозможна из-за остатков скотча и стрейч-пленки. Такую упаковку приходится захоранивать на полигоне.