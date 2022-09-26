Корнилье отмечают 26 сентября по народному календарю

В этот день существует множество запретов, связанных с зеркалами

Сегодня, 26 сентября, православная церковь вспоминает святого Корнилия, который считается первым крестившимся язычником. В народе этот праздник называют Корнилье. О жизни Корнилия, традициях и запретах, связанных с праздником, — в материале ИА «Первое областное».

По легенде, Корнилий жил в I веке в Кесарии и, несмотря на то что был язычником, делал много хороших дел. Однажды ему явился ангел и велел найти апостола Петра. После встречи со святым Петром Корнилий поверил в Христа, а затем апостол крестил его в своем доме.

Вместе они много проповедовали, и спустя несколько лет Петр присвоил Корнилию звание епископа и отправил его в Скепсию, где проживало много язычников, чтобы проповедовать о Христе и там. Но правитель Скепсии был ярым противником христианства, и сразу после прибытия Корнилия в город он приказал арестовать его. Корнилия схватили и подвергали жестоким пыткам за то, что он не желал отказываться от своей веры. Однако он смог обратить в христианство не только большинство жителей города, но и самого правителя и его семью, и впоследствии на протяжении многих лет руководил паствой. Умер Корнилий в глубокой старости.

Традиции

День святого Корнилия в народе называли Корнилье, так как именно сегодня на Руси начинали убирать корнеплоды. Крестьяне собирали редьку, брюкву, морковь, хрен и другие овощи, а затем готовили из них разные блюда.

26 сентября было принято гадать на семейные отношения с помощью репы. Если она выросла золотистой и пузатой, значит, в доме воцарится полное взаимопонимание, и наоборот.

Запреты

В Корнилов день нельзя гадать с помощью зеркала. Считается, что именно сегодня из зазеркалья можно вызвать нечистую силу. А если случайно разбить зеркальце, то вместе с ним разобьются и все надежды.

Нельзя перед выходом из дома смотреться в зеркало, иначе в течение дня могут случиться неприятности. А если зеркало висит перед входной дверью, необходимо закрыть глаза и переступить порог левой ногой.

Еще в этот день нельзя есть перед зеркалами или окнами, в которых видишь свое отражение. Наши предки верили, что так злые духи могут проникнуть в тело.

Запрещено на Корнилье играть свадьбу или свататься, иначе супруги всю жизнь будут несчастны друг с другом.

Не следует кормить своего любимого блюдами из редьки: считалось, что это приведет к расставанию.

Приметы