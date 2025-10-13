Коркинская компания получила претензии от УФАС за обзывательства на маркетплейсе

Антимонопольщики обнаружили в карточках товара признаки недобросовестной конкуренции

Челябинское УФАС усмотрело признаки недобросовестной конкуренции в действиях коркинской компании «МК», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным антимонопольщиков, компания разместила на одном из маркетплейсов карточку своего товара — «Барный лофт стул для кухни». И все бы ничего, но на этой же карточке продукцию других производителей назвали «фольгой» и при этом демонстрировали изображения «разваливающихся» стульев конкурентов.

«После выявления признаков нарушения закона „О защите конкуренции“ антимонопольная служба выдала компании „МК“ предупреждение о прекращении недобросовестных действий», — говорится в сообщении.