Челябинское УФАС усмотрело признаки недобросовестной конкуренции в действиях коркинской компании «МК», сообщает пресс-служба ведомства.
По данным антимонопольщиков, компания разместила на одном из маркетплейсов карточку своего товара — «Барный лофт стул для кухни». И все бы ничего, но на этой же карточке продукцию других производителей назвали «фольгой» и при этом демонстрировали изображения «разваливающихся» стульев конкурентов.
«После выявления признаков нарушения закона „О защите конкуренции“ антимонопольная служба выдала компании „МК“ предупреждение о прекращении недобросовестных действий», — говорится в сообщении.