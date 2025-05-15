Коркино получит дополнительные средства на развитие

Губернатор Алексей Текслер гарантировал дальнейшую поддержку муниципалитета

Коркинский городской округ получит дополнительные средства на ремонт дорог, покупку дорожно-коммунальной техники и благоустройство. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главой округа Александром Орлом.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Коркино, реализацию текущих проектов и планы на будущее.

Александр Орел отчитался губернатору о реализации программ развития города. Отмечено значительное улучшение инфраструктуры благодаря выделенным ранее средствам из областного бюджета. В частности, были выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, закуплена новая коммунальная техника для муниципальных предприятий, проведен ремонт дорог. Глава округа выразил благодарность Алексею Текслеру за поддержку и внимание к проблемам Коркино, подчеркнув положительную оценку этих изменений со стороны жителей.

Также обсуждались планы по развитию округа на текущий год. В результате встречи губернатором принято решение о дополнительном финансировании ряда направлений. Среди них благоустройство, ремонт дорог и освещение, покупка дорожно-коммунальной техники.

В частности, дополнительные средства будут направлены на ремонт основных въездных магистралей, а также на отсыпку и грейдирование внутриквартальных улиц и дорог в частном секторе.

Кроме того, запланированы дополнительные работы в рамках программы «Большой ремонт» с привлечением федеральных средств. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации по четырем объектам на текущий год, а на ближайшие три года запланировано еще больше проектов.

Отдельное внимание уделено благоустройству. Планируется устройство прогулочной территории в аллейной части улиц Ленина и Цвиллинга в Коркино. Также будет реализовано благоустройство сквера «Молодежный» в поселке Первомайском при участии всех уровней бюджета, а также частных инвестиций от предприятий города.

Кроме того, с проектом благоустройства проспекта Горняков, который планируется превратить в музей под открытым небом, муниципалитет намерен заявиться на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Также обсуждались вопросы развития образовательных учреждений, объектов физкультуры и спорта.

«Важно, чтобы все населенные пункты региона развивались. Мы системно работаем над улучшением качества жизни в каждом муниципалитете, Коркино — не исключение. Поддержка города будет продолжена», — подтвердил губернатор.