Корабль со сдавшимися украинскими бойцами атаковали ВМС Украины

Военные моряки России защитили сложивший оружие гарнизон украинского острова Змеиный

Пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков выступил с очередным брифингом, подводя итоги 26 февраля. Как оказалось, российские войска на территории Украины не вели активных наступательных действий, пока федеральные власти не убедились в отказе Киева от переговоров о мире. Кроме того, украинские боевые катера атаковали российский транспорт с украинскими же бойцами, сложившими оружие на острове Змеиный.



По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, 25 февраля, после заявления Киева о готовности к переговорам, активные боевые действия на территории Украины были приостановлены. Сегодня, как сообщало ИА «Первое областное», после отказа Украины от переговоров, наступление было возобновлено на всех направлениях, предусмотренных планом спецоперации.

«Вечером 25 февраля, в ходе эвакуации с острова Змеины 82 добровольно сложивших украинских военнослужащих, 16 катеров военно-морских сил Украины, используя тактику роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота. Подчеркну, что часть украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинцам и обвинение российской армии в уничтожении пленных. В морском бою шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», — рассказал Игорь Конашенков.

Напомним, утром 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил погибшими весь гарнизон острова Змеиный и обещал представить якобы мертвых бойцов к званию Героя Украины.

Пресс-секретарь Минобороны РФ также обратил особе внимание на тот факт, что во время нападения на конвой со сдавшимся гарнизоном Змеиного в небе барражировали стратегические беспилотники США. Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили катера Украины на корабли ВМФ России.

На суше продолжается наступление войск ЛДНР. Луганская народная милиция продолжила наступление в направлении населенного пункта Рубежный. Батальоны Национальной гвардии Украины (НГУ, нацбаты) начали применение в качестве боевой техники автомобилей повышенной проходимости, вооруженных крупнокалиберным стрелковым оружием (читай — пулеметами- прим. редакции) или минометами. Несмотря на это, войска ЛНР продвинулись с начала операции, 24 февраля, уже на 46 километров.

Группировка Донецкой народной республики, взяв накануне Волноваху, продолжила наступление в направлении Петровского. На данный момент донецкие милиционеры овладели поселками Старогнатовка, Октябрьское и Павловка, продвинувшись еще на 10 километров.

«Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает гражданским стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. Призываем жителей Украины проявить сознательность и не поддаваться на эти провокации, не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям», — заявил Игорь Конашенков.

Генерал-майор также добавил, что нацбаты продолжают размещать ракеты и артиллерию в жилых кварталах, не только в Киеве, но и в других городах, хотя украинское командование все ще отрицает такие действия.

«Посмотрите на многочисленные видео-кадры из Киева, Харькова и других городов, они сейчас распространяются не только в СМИ, но и в Интернете. Это делается намеренно для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по мирным жителям. Украинское военное руководство применяет те же методы, что и террористы. Требуйте от власти немедленно убрать все военные сооружения от своих кварталов и домов! Еще раз подчеркну: российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят!» — заключил Игорь Конашенков.