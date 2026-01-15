Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю 15 января. Миссия была закончена раньше сроков из-за ухудшения состояния одного из членов группы. Роликом поделились в Роскосмосе.
Экипаж из четырех человек приводнился в Калифорнии. Их достали из океана и переместили на борт спасательного судна Shannon. В составе группы космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.
Это первый за всю историю МКС случай, когда космический корабль возвращается раньше срока. Кому именно потребовалось медицинское вмешательство, не сообщается.
Наш земляк Олег Платонов во время пребывания на орбите часто баловал своих подписчиков фотокарточками Земли и даже передал привет из космоса родной школе.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ Дикий Урал 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Дипломатическая миссия 12+ За и против 16+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Наше все 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Южный Урал. Города 12+