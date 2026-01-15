Корабль с челябинским космонавтом Олегом Платоновым вернулся на Землю

Капсула приземлилась в Тихом океане

Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю 15 января. Миссия была закончена раньше сроков из-за ухудшения состояния одного из членов группы. Роликом поделились в Роскосмосе.



Экипаж из четырех человек приводнился в Калифорнии. Их достали из океана и переместили на борт спасательного судна Shannon. В составе группы космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.



Это первый за всю историю МКС случай, когда космический корабль возвращается раньше срока. Кому именно потребовалось медицинское вмешательство, не сообщается.



Наш земляк Олег Платонов во время пребывания на орбите часто баловал своих подписчиков фотокарточками Земли и даже передал привет из космоса родной школе.