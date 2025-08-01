Корабль Crew Dragon с челябинцем Олегом Платоновым на борту направился к МКС

Губернатор Алексей Текслер поздравил земляка со стартом

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с Космического центра во Флориде к МКС. В составе экипажа Crew-11 находится челябинец Олег Платонов. Выведение корабля на орбиту и отделение второй ступени прошли штатно, сообщили в «Роскосмосе».

Для Олега Платонова это первая подобная командировка. На МКС он отправился с космонавтами Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи.

С удачным стартом челябинца поздравил губернатор Алексей Текслер.

«Давайте пожелаем нашему земляку успехов, удачи и, конечно, возвращения домой. Мы будем его очень ждать», — поделился глава региона.

Сам Олег Платонов с орбиты поблагодарил всю страну, «Роскосмос» и даже родную челябинскую школу № 103 за веру в него. А еще признался, что испытывает неописуемые счастье и восторг.

Челябинец стал 27-м россиянином, слетавшим на американском космическом корабле и седьмым — на Crew Dragon.