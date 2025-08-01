Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с Космического центра во Флориде к МКС. В составе экипажа Crew-11 находится челябинец Олег Платонов. Выведение корабля на орбиту и отделение второй ступени прошли штатно, сообщили в «Роскосмосе».
Для Олега Платонова это первая подобная командировка. На МКС он отправился с космонавтами Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи.
С удачным стартом челябинца поздравил губернатор Алексей Текслер.
«Давайте пожелаем нашему земляку успехов, удачи и, конечно, возвращения домой. Мы будем его очень ждать», — поделился глава региона.
Сам Олег Платонов с орбиты поблагодарил всю страну, «Роскосмос» и даже родную челябинскую школу № 103 за веру в него. А еще признался, что испытывает неописуемые счастье и восторг.
Челябинец стал 27-м россиянином, слетавшим на американском космическом корабле и седьмым — на Crew Dragon.