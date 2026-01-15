Корабль Crew Dragon с челябинским космонавтом приводнится в Калифорнии

В составе экипажа четыре астронавта

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в числе которых челябинский космонавт Олег Платонов, покинул МКС 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В составе экипажа Crew-11, помимо Олега Платонова, астрономы NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.

«Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew‑11 покинул Международную космическую станцию», — сообщили в Роскосмосе.





Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, принявший командование на МКС, поделился кадрами отстыковки экипажа от станции.

«Это были прекрасные полтора месяца совместного полета, наполненные работой, передачей дел, экспериментами, обслуживанием систем станции, а еще — общением, дружескими шутками, интересными историями, встречей общих праздников. Хорошей дороги домой, Crew 11! До встречи на Земле!» — написал он в своем телеграм-канале.