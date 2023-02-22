На 9 Мая в Челябинской области будут вывешивать копии Знамени Победы

Власти региона поддержали инициативу ветеранов

Депутаты регионального Заксобрания приняли законопроект, который обязывает органы государственной власти Челябинской области одновременно вывешивать на зданиях флаг России и копию Знамени Победы. Один из главных символов подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны будет появляться каждый год в День Победы, 9 мая. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», инициатива была принята в среду, 22 февраля, сразу в трех чтениях.

«Принятие закона способствует увековечиванию подвига советского народа, Вооруженных сил Советского Союза, тружеников тыла, а также послужит сохранению исторической памяти жителей Челябинской области и станет важной частью государственной программы патриотического воспитания молодежи наравне с подъемом государственного флага России и уроков «Разговоры о важном», — сказал на заседании депутат от КПРФ Игорь Егоров.

Флаг и копию Знамени Победы будут вывешивать не только на зданиях, но и устанавливать на мачтах и флагштоках. Ранее Совет ветеранов Челябинской области обращался с этой инициативой к губернатору Алексею Текслеру. Глава региона поддержал такую законодательную инициативу.

«Эта история неоднократно у нас рассматривалась, не один раз к нам обращались ветеранские организации. Законопроект, на мой взгляд, очень своевременный, потому что у нас впереди 9 мая, где мы сможем вполне официально использовать Знамя Победы на всех зданиях органов власти региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал эту инициативу и предоставил положительное заключение», — резюмировал спикер ЗСО Александр Лазарев.