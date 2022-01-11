Копейское телевидение возглавил его основатель

Дмитрий Петроченков в начале 1990-х стоял у истоков городского телеканала

Глава Копейска Андрей Фалейчик назначил директором муниципальной телерадиокомпании «Копейск-ТРК» Дмитрия Петроченкова, в 1990-х годах уже возглавлявшего это СМИ. Как сообщает пресс-служба мэрии, Петроченков был одним из создателей городского телевидения.



Дмитрий Петроченков еще в 1992 году занимался открытием и развитием копейского телевидения, первый эфир «Копейск-ТВ» состоялся в 1994 году. Вплоть до 1997 года Петроченков был главным режиссером нового СМИ, затем в течение четырех лет работал его директором. В начале 1990-х заканчивал Свердловский государственный театральный институт по специальности «Актер театра и кино», в 1994 году — ВГИК по специальности «Кинорежиссер».

С 2001 года занимался педагогикой и творчеством, с его подачи при копейских образовательных учреждениях открылись студии, где школьники знакомились с основами телевизионного дела. Студия «Креатив» под руководством Петроченкова в 2018 году даже стала серебряным призером Международного детского кинофестиваля в Каннах.

Напомним, директор «Копейск-ТРК» Анна Викалюк в сентябре 2021 года скоропостижно скончалась. Местные журналисты предложили властям учредить профессиональную премию ее имени.