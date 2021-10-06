Редакция «Копейского рабочего» решила увековечить память своей коллеги, главного редактора, ушедшей из жизни 28 сентября 2021 года. Журналисты предлагают учредить премию имени Анны Викалюк, сообщили сотрудники газеты.
«Мы, друзья и коллеги Анны, хотели бы, чтобы ее имя продолжало жить в истории журналистики Южного Урала. У нас появилась идея учредить премию имени Анны Викалюк. К сожалению, Анна ушла от нас в молодом возрасте, поэтому, на наш взгляд, было бы логично награждать этой премией молодых журналистов», — выразил мнение коллектива главный редактор «Копейского рабочего» Алексей Самаев.
Напомним, Анна Викалюк была главным редактором «Копейского рабочего» в течение семи лет. Ее коллеги просят поддержать инициативу, так как считают, что профессиональные достижения Анны достойны того, чтобы была учреждена премия ее имени для поощрения молодых талантов в сфере журналистики.
Анна скончалась в возрасте 35 лет. У нее осталась 10-летняя дочка.