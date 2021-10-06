«Копейский рабочий» предложил учредить журналистскую премию имени Анны Викалюк

Редактор газеты ушла из жизни 28 сентября

Редакция «Копейского рабочего» решила увековечить память своей коллеги, главного редактора, ушедшей из жизни 28 сентября 2021 года. Журналисты предлагают учредить премию имени Анны Викалюк, сообщили сотрудники газеты.

«Мы, друзья и коллеги Анны, хотели бы, чтобы ее имя продолжало жить в истории журналистики Южного Урала. У нас появилась идея учредить премию имени Анны Викалюк. К сожалению, Анна ушла от нас в молодом возрасте, поэтому, на наш взгляд, было бы логично награждать этой премией молодых журналистов», — выразил мнение коллектива главный редактор «Копейского рабочего» Алексей Самаев.

Напомним, Анна Викалюк была главным редактором «Копейского рабочего» в течение семи лет. Ее коллеги просят поддержать инициативу, так как считают, что профессиональные достижения Анны достойны того, чтобы была учреждена премия ее имени для поощрения молодых талантов в сфере журналистики.

Анна скончалась в возрасте 35 лет. У нее осталась 10-летняя дочка.