Копейским предпринимателям выставят счета за негативное воздействие на систему водоотведения

Водоканал направит квитанции уже за октябрь

В Копейске с октября 2021 года ввели дополнительную плату от ресурсоснабжающей организации за негативное влияние сточных вод на работу централизованной системы водоотведения. МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» решили минимизировать экологический ущерб и действовать в соответствии с последними изменениями правил холодного водоснабжения и водоотведения, сообщает водоканал.

Копейское предприятие предупредило о направлении счетов собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданий, где среднесуточный объем сточных вод менее 30 кубометров в сутки.

«Им будет начисляться ежемесячная плата, которая состоит из тарифа на водоотведение, объема сброшенных сточных вод и коэффициента 0,5. Это будут счета за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Данная плата будет начисляться для некоторых объектов. Например, сбрасывающих сточные воды посредством сооружений и устройств, не подключенных к централизованным системам водоотведения», — пояснили на предприятии.

Еще одна плата предстоит юрлицам за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Им будет начисляться ежемесячная сумма, которая состоит из тарифа на водоотведение, объема сброшенных сточных вод и коэффициента 2. К таким абонентам относятся: гостиницы, общепит, бани и сауны, парикмахерские, салоны красоты и другие.