Копейским пожарным вручили новую технику

Приобретено 17 спецмашин

В поселке Железнодорожном Копейского городского округа спасателям вручили новую пожарно-спасательную технику. Церемония прошла на территории пожарной части № 110, сообщили в администрации городского округа.

В 2021 году для пожарных частей приобрели 17 новых автомобилей. Из областного бюджета по распоряжению губернатора Алексея Текслера на это направили 114 миллионов рублей.

«Приобретено 17 новых единиц техники: 11 автомобилей на шасси „Урал“ объемом 6 кубометров и 6 машин на шасси ГАЗ, пять из них оснащены цистернами объемом 2,6 куб. метров. Один автомобиль — особый и пока единственный в автопарке ОГУ „ППС ЧО“. Это автоцистерна пожарная АЦ-1,4-40 на шасси „ГАЗ-С41А23 САДКО Next“, которая оборудована установками самотушения и тушения беглых низовых пожаров, запасом воды объемом 1400 литров и пожарно-техническим и спасательным оборудованием и вмещает трех пожарных», — рассказали в пресс-службе администрации Копейска.

Всю технику приобрели в автомобилестроительной компании «Приоритет» (г. Миасс).

После обновления автопарка девять автоцистерн, которые отслужили свой основной срок для постоянного использования, передадут местным добровольным пожарным дружинам.