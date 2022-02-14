Копейские пожарные подготовили необычную валентинку и поздравили всех с днем Святого Валентина. Огнеборцы сделали фотографию, на которой выложили пожарный шланг в форме сердце и легли внутрь него. Свое поздравление они опубликовали на официальной странице подразделения в соцсетях.

День святого Валентина отмечается много лет почти во всем мире. В этот день принято дарить подарки любимым, ходить на свидания и говорить приятные слова. В общем, все то, что можно сделать в любой другой свободный день, считает корреспондент Первого областного информагентства.

Также в Миассе моржи в День всех влюбленных сделали прорубь-валентинку.