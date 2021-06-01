В Копейске устраняют очереди в детские сады

В городе идет строительство трех дошкольных учреждений

В Копейске идет строительство трех детских садов. Таким образом в округе решается вопрос с очередностью поступления в дошкольные образовательные учреждения. Накануне Международного дня защиты детей глава округа Андрей Фалейчик посетил открывшийся детский сад в микрорайоне Тугайкуль.

В прошлом году администрация Копейска приобрела здание детского сада на 200 мест. Андрей Фалейчик пришел не с пустыми руками — в новый детский сад он принес игрушки.

«Детский сад получил все соответствующие лицензии. Зачисление воспитанников в учреждение идет полным ходом. Ребята занимаются в чистых и светлых комнатах, оснащенных самым современным оборудованием. К началу учебного года садик будет полностью укомплектован», — сказал Андрей Фалейчик.

Главе округа показали работу пищеблока, комплектацию игровым оборудованием. Андрей Фалейчик напомнил, что в Копейске идет строительство двух детских садов, еще один строится в поселке Октябрьском. Вопросы с устройством детей в детские сады будут решены полностью, отметили в администрации округа по итогам визита главы.