Копейск в 2024 году потратит на отлов бездомных животных почти 7 млн рублей

Собак и кошек подлечат, стерилизуют и выпустят на волю

Администрация Копейского городского округа заключила контракт на отлов безнадзорных животных в 2024 году. На эти цели мэрия потратит 5,4 млн рублей собственных средств, а также около 1,5 млн рублей из областного бюджета. Об этом сегодня, 23 января, сообщила администрация муниципалитета.

Договор заключен с местной фирмой ООО «ЮВИН». Ежедневно в городе работают две бригады отловщиков. На текущий момент в государственный приют доставлено 34 собаки, а всего с начала года поступило 59 заявок на отлов.

«Работы продолжаются не только по заявкам, но и профилактические. В местах скопления безнадзорных животных, тех местах, где животных прикармливают местные жители, и тех местах, где ранее замечены стаи, ведется постоянный мониторинг ситуации», — отметили в мэрии.

По закону «Об ответственном обращении с животными» бездомных собак в приюте лечат, обрабатывают от паразитов, стерилизуют и выпускают обратно в естественную среду.