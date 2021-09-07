На улицах Копейска появятся велодорожки

Мэрия собирает пожелания горожан

Власти Копейска планируют проложить в городе сеть велодорожек. Администрация готовит программу веломаршрутов и ведет сбор пожеланий и предложений от жителей города. Двенадцать километров велодорожек, которые сначала появятся в центре города, а затем и в поселках, будут объединены в общую схему организации дорожного движения округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа Андрей Фалейчик на аппаратном совещании с подчиненными накануне, 6 сентября, поручил ознакомить копейчан со всей схемой и этапами строительства дорожек. До этого администрация объявила сбор предложений первого этапа до 9 сентября. Теперь мэрия должна продлить сроки и выложить на сайт всю схему веломаршрутов.





Так, по данным администрации округа, первым этапом реализации предусматривается проектирование и строительство велосипедной дорожки по проспекту Славы, по проспекту Победы до стадиона «Химик». Сроки ввода — 2022—2023 годы. Второй этап включает в себя создание сети велодорожек вдоль улиц центральной части города. Третий — до бывших рабочих поселков.