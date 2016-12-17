Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-33 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.8 EUR 64.2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Жители Копейска не останутся без водоснабжения

Жители Копейска не останутся без водоснабжения
Копейск , водоснабжение , «Горводоканал» , ликвидация
17.12.2016 14:44:37

Время новостей

Видео
Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Администрация города контролирует ситуацию с передачей собственности МУПа.

Ситуация с водоснабжением в Копейске едва не достигла критической отметки. Подача воды в квартиры копейчан была фактически прекращена в связи с ликвидацией МУП «Горводоканал». Собрание кредиторов приняло соответствующее решение, предприятие вместе с собственностью перейдет в частные руки.

В администрации Копейска заверили, что жители города не будут испытывать неудобства в связи с изменениями в структуре водообеспечения. «Водосбыт Центральный» исключает необходимость перезаключения договоров с собственниками. При этом водоснабжение и водоотведение в городе будет стабильными.

— Жители Копейска не будут испытывать неудобства при передаче имущества предприятия-должника МУП «Горводоканал-Копейск». Позиция администрации в этом вопросе заключается в следующем: обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение в городе. Представитель компании ООО «Водосбыт «Центральный» заверил, что жителям, которые перезаключили договоры с МУП «Горводоканал-Копейск», не потребуется повторно это делать, — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.

Напомним, организация, обеспечивающая подачу воды в квартиры жителей Копейска, по решению суда признана банкротом. По итогам собрания кредиторов при участии главы Копейского округа было решено ликвидировать МУП «Горводоканал».

Фото: fakti.ks.ua

Читайте также

Происшествия
В небе над Копейском заметили НЛО
В небе над Копейском заметили НЛО
Копейск , НЛО , летающий объект
13 Декабря 2016, 17:12
Общество
Копейск рискует остаться без водоснабжения
Копейск рискует остаться без водоснабжения
Копейск , водоснабжение , «Горводоканал» , ликвидация
15 Декабря 2016, 16:57
Общество
Копейской новогодней елке вернули былую красоту
Копейской новогодней елке вернули былую красоту
Копейск , елка , восстановление
16 Декабря 2016, 11:23

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.