Жители Копейска не останутся без водоснабжения

Администрация города контролирует ситуацию с передачей собственности МУПа.
Ситуация с водоснабжением в Копейске едва не достигла критической отметки. Подача воды в квартиры копейчан была фактически прекращена в связи с ликвидацией МУП «Горводоканал». Собрание кредиторов приняло соответствующее решение, предприятие вместе с собственностью перейдет в частные руки.
В администрации Копейска заверили, что жители города не будут испытывать неудобства в связи с изменениями в структуре водообеспечения. «Водосбыт Центральный» исключает необходимость перезаключения договоров с собственниками. При этом водоснабжение и водоотведение в городе будет стабильными.
— Жители Копейска не будут испытывать неудобства при передаче имущества предприятия-должника МУП «Горводоканал-Копейск». Позиция администрации в этом вопросе заключается в следующем: обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение в городе. Представитель компании ООО «Водосбыт «Центральный» заверил, что жителям, которые перезаключили договоры с МУП «Горводоканал-Копейск», не потребуется повторно это делать, — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.
Напомним, организация, обеспечивающая подачу воды в квартиры жителей Копейска, по решению суда признана банкротом. По итогам собрания кредиторов при участии главы Копейского округа было решено ликвидировать МУП «Горводоканал».
Фото: fakti.ks.ua