Копейск борется с последствиями снегопада

В городском округе развернута масштабная уборка

В Копейске активно ликвидируют последствия сильного снегопада. На улицах города задействована 21 единица техники, сообщает пресс-служба администрации.

Снегоуборочные машины ведут комплексную очистку дорожной сети: расчищают и подметают автодороги в центральной части города, а также обслуживают инфраструктуру в поселках городского округа.

Приоритет отдан маршрутам регулярного движения общественного транспорта — эти улицы очищают в первую очередь.

Для обеспечения безопасности движения специалисты применяют целый ряд мер: расширяют проезжую часть с помощью грейдеров, обрабатывают критические зоны противогололедными материалами, в том числе места торможения, перекрестки, пешеходные переходы, остановочные комплексы и крутые повороты. Кроме того, ведется очистка и посыпка подходов к пешеходным переходам на всей территории городского округа.

Подрядная организация полностью обеспечена необходимым оборудованием и запасом противогололедных материалов. Параллельно с расчисткой дорог осуществляется вывоз снега на специализированные свалки.

Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада.