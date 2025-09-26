Копейчанин осуществил мечту о небе и освоил полеты на паралете

Теперь он опытный пилот и катает пассажиров

Смотреть на мир сверху — давняя мечта Андрея Кульпина из Копейска. Уже полтора десятилетия он поднимается в небо на паралете и называет это лучшим способом почувствовать свободу. О необычном для многих увлечении рассказали коллеги медиахолдинга «Первый областной» из Копейска.

Каждый вылет начинается на земле: проверка прогноза, замер направления и силы ветра, детальный осмотр техники. На площадке у Андрея всегда с собой «колдун» — чувствительный ветроуказатель.





«На аэродромах стоят стандартные, а этот точнее показывает ветер. Конструкция простая, но незаменимая», — поясняет он.

Путь в небо начался с детской мечты. Взрослея, Андрей искал путь к личным полетам и остановился на паралете. Сначала освоил одноместную технику, затем прошел обучение, получил удостоверение пилота-инструктора и пересел на двухместный аппарат, чтобы делиться впечатлениями с пассажирами.

Андрей показывает конструкцию: силовая рама из авиационного алюминия, проверенные двигатели, купол — разработка по немецким образцам.





«Крыло мягкое, в отличие от дельталета, где жесткая поверхность натянута на каркас. Параплан — двухслойный: набегающий поток наполняет купол, формирует профиль и создает подъемную силу», — объясняет он принцип.

В этот день в кресле рядом — Елена Атяскина. Для нее это не первый полет, но легкое волнение перед стартом все равно есть.

«Решение пришло внезапно: захотелось — и полетела. Эмоции огромные, словами трудно передать. Страшно было только до отрыва от земли — потом страх исчезает», — рассказывает Елена.





Безопасность — без компромиссов. Пилот заранее продумывает маршрут, подает заявку на вылет, знает рельеф и избегает протяженных лесных массивов и широких водных акваторий.

«Главное правило — держать в поле зрения „конус безопасности“: запасную площадку, куда можно уйти на вынужденную посадку, если внезапно изменится погода или откажет двигатель. На параплане это, как правило, безопасно, если есть место для приземления», — говорит Андрей.

После предстартовой подготовки мотор оживает, купол наполняется и паралет легко отрывается от полосы. С высоты открываются глади озер, ленты лесов, поля, уходящие к горизонту. Несколько плавных кругов — и мягкая посадка.

«Чувство свободного полета — это невероятно. В прошлый раз видели лебедей и журавлей, сегодня — косулю и золотой лес на закате», — делится Елена.

Неподалеку в небе — еще один аппарат, одноместный. Им управляет Валерий Кочелаевский.





«Прыгал с парашютом, летал на самолете — впечатляет, но иное. Здесь — именно ощущение полета птицы: сам выбираешь траекторию, высоту, ритм», — говорит он.

Для Андрея и его единомышленников паралеты — это больше чем хобби. Летают круглый год, в том числе зимой. В планах — расширять маршруты, участвовать в фестивалях и слетах, открывать новые виды и делиться небом с теми, кто давно мечтает посмотреть на мир сверху.