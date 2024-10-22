Копейчане отправили в Донбасс фуру и «Газель» с гуманитаркой

Стройматериалы для военных объектов и адресная помощь бойцам — многотонный грузовик заполнили всего за 20 минут

Стройматериалы для возведения блиндажей, военное оборудование и техника, запчасти к боевым машинам, различный инструмент, дизель-генераторы, предметы военного быта. Из Копейска в Донбасс ушла очередная партия гуманитарного груза. Его собрали при помощи благотворительного фонда «Боевое братство», предпринимателей, общественных организаций и местных жителей.

По словам главы КГО Светланы Логановой, груз отправлен в Ясиноватую — город-побратим Копейска. Вторая часть — это адресная помощь бойцам-землякам, командиры которых подали заявку.

«Завод „Пластмасс“ приобрел „Газель“ специально для развозки помощи точечно и адресно. Но и очень многие люди организованно собираются, шьют варежки, вяжут носки, делают сети. Все, что мы могли собрать, весь груз сейчас здесь», — рассказала градоначальница.

Вместе с гумконвоем в этот раз в ДНР отправился священник из храма Покрова Пресвятой Богородицы. Это был особый запрос, рассказал председатель собрания депутатов Евгений Гиске.

«Генерал-майор Кулаков из группировки „Центр“ (замкомандующего группировки войск „Центр“ по военно-политической работе генерал-майор Кирилл Кулаков. — Прим. авт.) обратился к нам по вопросу восстановления храма, который находится на территории Авдеевки, единственного, который уцелел. Конкретно сейчас мы едем на замеры окон. Предварительно сумма на окна где-то 1,5 миллиона. Посмотрим, что мы можем Копейском сделать», — рассказал спикер.

Отметим, последние три года копейчане отправляют гуманитарку в Донбасс практически ежемесячно. В этом году планируется еще одна отправка: в конце декабря маленькие жители Ясиноватой традиционно получат новогодние подарки от копейских Дедов Морозов.