Копейчанам предложили выбрать место остановки электрички Челябинск — Копейск

Горожане могут выбрать удобное место для пересадки с общественного транспорта на железнодорожный

Жителям Копейска предлагают выбрать место для размещения пересадочной площадки с пассажирского транспорта на электричку, которая свяжет между собой Челябинск и Копейск. Пока горожанам предоставили на выбор два варианта, из которых они могут выбрать наиболее удобный. Голосование разместили на сайте администрации Копейска.

В 2022-2023 годах в рамках проекта «Транспортная агломерация Большой Челябинск» планируется запуск пригородного железнодорожного сообщения между Копейском и Челябинском. Предположительное время в пути составит 30 минут. Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, железнодорожный путь не только будет безопасным, но и поможет разгрузить Копейское шоссе.

В настоящий момент специалисты прорабатывают два варианта размещения в Копейске пересадочных площадок: в районе Парка Победы и на станции Камышное в районе улицы Федячкина. Горожанам следует выбрать, где им будет удобнее пересаживаться на железнодорожный транспорт.



